Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Барелла не считает, что «Интер» играет закрыто

28 Апреля 2021, 21:58,

Полузащитник «Интера» Николо Барелла ответил на вопрос о Скудетто.

«Чемпионство было нашей целью ещё в прошлом сезоне, но мы не добились её. Да, мы вышли в финал Лиги Европы, но не скажу, что это многое дало нам, да, оно послужило дополнительной мотивацией, но не больше.

Критика нашей игры в СМИ? Люди обвиняют нас в том, что мы играем слишком закрыто, но я так не думаю. Мы очень организованные и сильные. К тому же мы знаем, что у нас впереди есть игроки, которые в любой момент могут решить исход встречи», - цитирует Бареллу Sky Sport Italia.

После 33 туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Николо Барелла
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