Барелла не считает, что «Интер» играет закрыто

Полузащитник «Интера» Николо Барелла ответил на вопрос о Скудетто.

«Чемпионство было нашей целью ещё в прошлом сезоне, но мы не добились её. Да, мы вышли в финал Лиги Европы, но не скажу, что это многое дало нам, да, оно послужило дополнительной мотивацией, но не больше.

Критика нашей игры в СМИ? Люди обвиняют нас в том, что мы играем слишком закрыто, но я так не думаю. Мы очень организованные и сильные. К тому же мы знаем, что у нас впереди есть игроки, которые в любой момент могут решить исход встречи», - цитирует Бареллу Sky Sport Italia.

После 33 туров «Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А.