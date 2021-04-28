​Пиоли рискует потерять работу в «Милане»

|
28 Апреля 2021, 17:51,
|
|
Стефано Пиоли может быть уволен с должности главного тренера «Милана». Как сообщают La Gazzetta dello Sport и Calciomercato, руководители «россонери» могут принять такое решение, если команда по итогам сезона не пробьётся в Лигу чемпионов.
В понедельник «Милан» крупно, со счётом 0:3, проиграл «Лацио» и опустился со второй позиции в турнирной таблице Серии А на пятую. Зимой «россонери» считались претендентами на чемпионский титул, но в последнее время результаты команды пошли на спад.
Отметим, что Стефано Пиоли стал главным тренером «Милана» осенью 2019 года.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Милан, Стефано Пиоли
Да , начал Милан сезон хорошо, впервые за долгие годы, но, учитывая состав из ноунеймов, честно говоря, такой итог чувствовался, хотя лично мне этого очень не хотелось. И Милан в ЛЧ не пробьется. Календарь у них не очень. Беневенто, Торино и Кальяри - это, конечно, хорошо, а вот Аталанта и Юве (обе игры в гостях) - это, конечно, очень плохо. И, учитывая, в какой Милан сейчас форме, учитывая отсутствие Ибры... Если они хоть раз срежутся с аутсайдерами, то все... А обе игры лидерам они проиграют. Это 100%. Повторюсь, очень бы этого не хотелось, но, думаю, вернется Милан туда, откуда он только что вышел - в середину таблицы, будет и дальше середняком Серии А. И в долгосрочной перспективе пополнит ряды бывших грандов, от которых осталось одно название вроде Ноттингем Фореста, Гамбурга или Сент-Этьенна.