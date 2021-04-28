​Пиоли рискует потерять работу в «Милане»

Стефано Пиоли может быть уволен с должности главного тренера «Милана». Как сообщают La Gazzetta dello Sport и Calciomercato, руководители «россонери» могут принять такое решение, если команда по итогам сезона не пробьётся в Лигу чемпионов.

В понедельник «Милан» крупно, со счётом 0:3, проиграл «Лацио» и опустился со второй позиции в турнирной таблице Серии А на пятую. Зимой «россонери» считались претендентами на чемпионский титул, но в последнее время результаты команды пошли на спад.

Отметим, что Стефано Пиоли стал главным тренером «Милана» осенью 2019 года.