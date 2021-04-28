​Аллегри заменит Пирло в «Ювентусе» при любом результате сезона

Будущее Андреа Пирло остаётся горячей темой. На прошлых выходных спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи дал понять, что молодой тренер сохранит работу, если команда завоюет билет в Лигу чемпионов. В то же время SportMediaset сообщает о том, что Пирло уступит своё место Массимилиано Аллегри в любом случае. По данным источника, боссы «старой синьоры» уже приняли соответствующее решение.

В то же время La Gazzetta dello Sport информирует о том, что Аллегри согласится возглавить «Ювентус» только в том случае, если руководство клуба согласится на перестройку команды, в которой тренеру было отказано два года назад. Именно тогда Массимилиано оставил «старую синьору».