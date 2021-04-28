​Аллегри заменит Пирло в «Ювентусе» при любом результате сезона

|
28 Апреля 2021, 15:37,
|
|
Будущее Андреа Пирло остаётся горячей темой. На прошлых выходных спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи дал понять, что молодой тренер сохранит работу, если команда завоюет билет в Лигу чемпионов. В то же время SportMediaset сообщает о том, что Пирло уступит своё место Массимилиано Аллегри в любом случае. По данным источника, боссы «старой синьоры» уже приняли соответствующее решение.
В то же время La Gazzetta dello Sport информирует о том, что Аллегри согласится возглавить «Ювентус» только в том случае, если руководство клуба согласится на перестройку команды, в которой тренеру было отказано два года назад. Именно тогда Массимилиано оставил «старую синьору».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Андреа Пирло
два сезона коту под хвост
Неизвестно сколько будет эта перестройка, может и еще года 2.. а там нестабильные боссы и эту не дадут закончить.