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«Эспаньол» и «Валенсия» поборются за нападающего «Милана»

28 Апреля 2021, 12:55,

Форвард «Милана» Самуэль Кастильехо пользуется спросом среди испанских клубов, утверждает журналист Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

Согласно информации инсайдера, 26-летний испанский нападающий находится в сфере интересов каталонского «Эспаньола» и «Валенсии».

В нынешнем сезоне Кастильехо принял участие в 40 поединках, отметившись тремя забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Его трансферная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

Действующий трудовой договор Самуэля с «россонери» рассчитан до середины 2023-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Валенсия, Эспаньол, Самуэль Кастильехо
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