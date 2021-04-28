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Де Лихт может перейти в испанский топ-клуб

28 Апреля 2021, 12:05,

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт имеет вариант продолжения карьеры в испанском чемпионате. Об этом рапортует издание Sport.es.

Согласно сведениям источника, в услугах 21-летнего голландского футболиста заинтересована каталонская «Барселона». «Сине-гранатовые» рассматривают Маттайса в качестве напарника для Эрика Гарсии.

Де Лихт защищает цвета «старой синьоры» с лета 2019-го года. Трудовое соглашение между сторонами рассчитано до 2024-го года. Его трансферная стоимость составляет 75 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А голландец провел 22 поединка, отметившись голом и результативной передачей.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Барселона, Маттайс де Лихт
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
28 Апреля 2021, 14:02

не отпустят его, наверное инициатором этого трансфера был Де Йонг))...

0
Только футбол
28 Апреля 2021, 13:34

денег нет таких и кто его продаст

0
Zorik88
28 Апреля 2021, 12:16

ага, конечно! мечтайте)

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