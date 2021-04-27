Бенитес: «Де Лаурентис – провидец»

Известный испанский тренер Рафаэль Бенитес вспомнил время, проведенное в «Наполи».

«Я прекрасно помню время в «Наполи», «Ювентус» доминировал в Италии, но нам всё равно удалось выиграть два титула. Де Лаурентис – провидец. Он прилетел в Лондон, чтобы встретиться со мной, и сказал, что хочет нанять тренера, который мог бы изменить менталитет клуба. Всё так и получилось», - цитирует Бенитеса Sky Sport Italia.

61-летний испанец работал в «Наполи» с 2013 по 2015 год, выиграв за это время Кубок Италии и Суперкубок Италии. Отметим, что в последнее время в СМИ появляется информация о возможном переезде Бенитеса в Россию, где он может возглавить московский «Спартак».