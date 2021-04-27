Паопильо: «Я никогда не прощу Моуринью»

Бывший генеральный директор «Интера» Эрнесто Паопильо высказался о португальском тренере Жозе Моуринью.

«Я хотел обновить команду после победы в Лиге чемпионов. Да, у нас была команда-победитель, но игроки были уставшими и выглядели опустошенными. Моуринью знал это и принял решение об уходе из клуба в тот же вечер после победы, никогда не прощу его», - цитирует Паопильо Calciomercato.com.

Напомним, что Моуринью работал в «Интере» с 2008 по 2010 год, дважды выиграв чемпионат Италии с миланским клубом и по одному разу Кубок Италии, Суперкубок Италии и Лигу чемпионов. После «Интера» португалец возглавил мадридский «Реал».