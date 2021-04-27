Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Паопильо: «Я никогда не прощу Моуринью»

27 Апреля 2021, 23:44,

Бывший генеральный директор «Интера» Эрнесто Паопильо высказался о португальском тренере Жозе Моуринью.

«Я хотел обновить команду после победы в Лиге чемпионов. Да, у нас была команда-победитель, но игроки были уставшими и выглядели опустошенными. Моуринью знал это и принял решение об уходе из клуба в тот же вечер после победы, никогда не прощу его», - цитирует Паопильо Calciomercato.com.

Напомним, что Моуринью работал в «Интере» с 2008 по 2010 год, дважды выиграв чемпионат Италии с миланским клубом и по одному разу Кубок Италии, Суперкубок Италии и Лигу чемпионов. После «Интера» португалец возглавил мадридский «Реал».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Жозе Моуринью, Эрнесто Паопильо
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола