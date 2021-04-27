Агент: «Меньян станет отличным выбором для «Милана»

Агент Бруно Сатин, представляющий интересы голкипера «Лилля» Майка Меньяна, считает, что его клиент идеально подойдёт «Милану».

«Майк станет отличным выбором для «Милана» в том случае, если Доннарумма не продлит свой контракт. Он является воспитанником «ПСЖ», а это уже многое значит, но ощутимый прорыв Меньян сделал в «Лилле», став одним из ключевых игроков клуба», - цитирует Меньяна Sky Sport Italia.

Напомним, что контракт Доннаруммы с «Миланом» истекает в конце нынешнего сезона, стороны по-прежнему не могут договориться о продлении соглашения. В СМИ появляются слухи, что Меньян является одной из главных целей «Милана».