Вратарь «Райо Вальекано» Люка Зидан не исключил перехода в клуб Серии А.

«Мне всегда нравилась Италия, хочу однажды поиграть в клубе Серии А.

Отношения с Хакими? Мы часто общаемся ещё со времён выступлений за «Реал». Мы не просто бывшие товарищи по команде, а хорошие друзья. Надеюсь, что ему удастся выиграть титул с «Интером», - цитирует Зидана Sky Sport Italia.

22-летний французский голкипер сыграл восемь матчей за «Райо Вальекано» во всех турнирах нынешнего сезона, в которых пропустил шесть голов. Три игры сын прославленного полузащитника «Реала» отстоял на ноль. Контракт Люки с испанским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.