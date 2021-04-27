Лавесси вспомнил переход из «Наполи» в «ПСЖ»

Экс-нападающий сборной Аргентины Эсекьель Лавесси вспомнил свой переход из «Наполи» в «ПСЖ».

«В какой-то момент мне захотелось переехать в город, в котором я буду чувствовать себя спокойно. «ПСЖ» оказался отличным вариантом. Когда мы переехали в Париж, то мой сын сказал мне, что Неаполь намного красивее. Но для меня было главным, что у нас наконец-то появилась возможность спокойно прогуляться по городу.

В то же время хочу сказать, что у меня прекрасные отношения и с «Наполи», и с их болельщиками. Надеюсь, что однажды мне удастся вернуться в этот клуб, в котором у меня осталось много друзей», - цитирует Лавесси Sky Sport Italia.