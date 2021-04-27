Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Лавесси вспомнил переход из «Наполи» в «ПСЖ»

27 Апреля 2021, 22:28,

Экс-нападающий сборной Аргентины Эсекьель Лавесси вспомнил свой переход из «Наполи» в «ПСЖ».

«В какой-то момент мне захотелось переехать в город, в котором я буду чувствовать себя спокойно. «ПСЖ» оказался отличным вариантом. Когда мы переехали в Париж, то мой сын сказал мне, что Неаполь намного красивее. Но для меня было главным, что у нас наконец-то появилась возможность спокойно прогуляться по городу.

В то же время хочу сказать, что у меня прекрасные отношения и с «Наполи», и с их болельщиками. Надеюсь, что однажды мне удастся вернуться в этот клуб, в котором у меня осталось много друзей», - цитирует Лавесси Sky Sport Italia.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: ПСЖ, Наполи, Эсекьель Лавесси
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола