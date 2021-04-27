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«Рома» может выкупить Майораля

27 Апреля 2021, 21:49,

«Рома» может выкупить нападающего «Реала» Борху Майораля, об этом сообщил агент испанца Алехандро Камано.

«Мы уже общались с «Ромой» по этому поводу, но сейчас клубу стоит сосредоточиться на полуфинале Лиги Европы, после важных матчей разговор будет продолжен. Сейчас Майораль счастлив в Риме.

Борха играет очень хорошо, меня не удивит, если «Рома» решит выкупить моего клиента», - цитирует Камано Sky Sport Italia.

24-летний Майораль сыграл двадцать семь матчей за «Рому» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Арендное соглашение между «Ромой» и «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Реал Мадрид, Рома, Борха Майораль
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