«Рома» может выкупить Майораля

«Рома» может выкупить нападающего «Реала» Борху Майораля, об этом сообщил агент испанца Алехандро Камано.

«Мы уже общались с «Ромой» по этому поводу, но сейчас клубу стоит сосредоточиться на полуфинале Лиги Европы, после важных матчей разговор будет продолжен. Сейчас Майораль счастлив в Риме.

Борха играет очень хорошо, меня не удивит, если «Рома» решит выкупить моего клиента», - цитирует Камано Sky Sport Italia.

24-летний Майораль сыграл двадцать семь матчей за «Рому» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, забил восемь голов и отдал четыре голевые передачи. Арендное соглашение между «Ромой» и «Реалом» рассчитано до 30 июня 2022 года.