Агент: «Хакими перешёл в «Интер» из-за Конте»

Агент Алехандро Камано, представляющий интересы защитника «Интера» Ашрафа Хакими, рассказал о переходе своего клиента в миланский клуб.

«Хакими сосредоточен на выступлениях за «Интер», многие клубы хотели подписать Ашрафа, но он выбрал «Интер» из-за Конте. Это тренер, который может раскрывать сильные качества футболистов», - цитирует Камано Sky Sport Italia.

22-летний защитник сборной Марокко сыграл сорок матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. Контракт Хакими с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в пятьдесят миллионов евро.