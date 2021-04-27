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Агент: «Хакими перешёл в «Интер» из-за Конте»

27 Апреля 2021, 21:41,

Агент Алехандро Камано, представляющий интересы защитника «Интера» Ашрафа Хакими, рассказал о переходе своего клиента в миланский клуб.

«Хакими сосредоточен на выступлениях за «Интер», многие клубы хотели подписать Ашрафа, но он выбрал «Интер» из-за Конте. Это тренер, который может раскрывать сильные качества футболистов», - цитирует Камано Sky Sport Italia.

22-летний защитник сборной Марокко сыграл сорок матчей за «Интер» во всех турнирах нынешнего сезона, забил шесть голов и отдал восемь голевых передач. Контракт Хакими с миланским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года, а его трансферная стоимость оценивается в пятьдесят миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Ашраф Хакими
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