Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​В «Фиорентине» поделились новостями о состоянии Кокорина

27 Апреля 2021, 18:31,

В пресс-службе «Фиорентины» рассказали о состоянии российского нападающего Александра Кокорина.

«Сегодня команда провела первую тренировку на этой неделе. Александр Кокорин вновь работал по индивидуальной программе по решению медицинского штаба после осмотра. В клубе решили не рисковать и дать ему восстановиться полностью, а не форсировать лечение», - сообщили в пресс-службе «фиалок» корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

Напомним, после январского перехода в «Фиорентину» из «Спартака» Александр Кокорин провёл на поле в итальянском чемпионате только семьдесят семь минут в трёх поединках.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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