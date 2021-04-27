​В «Фиорентине» поделились новостями о состоянии Кокорина

В пресс-службе «Фиорентины» рассказали о состоянии российского нападающего Александра Кокорина.

«Сегодня команда провела первую тренировку на этой неделе. Александр Кокорин вновь работал по индивидуальной программе по решению медицинского штаба после осмотра. В клубе решили не рисковать и дать ему восстановиться полностью, а не форсировать лечение», - сообщили в пресс-службе «фиалок» корреспонденту сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Сергею Румянцеву.

Напомним, после январского перехода в «Фиорентину» из «Спартака» Александр Кокорин провёл на поле в итальянском чемпионате только семьдесят семь минут в трёх поединках.