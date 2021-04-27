​«Ювентус» не уволит Пирло до конца сезона

«Ювентус» не планирует увольнять Андреа Пирло в ближайшее время, несмотря на появившиеся слухи. Ранее в СМИ сообщалось, что туринский клуб может отправить молодого тренера в отставку уже после игры с «Удинезе» и доверить остаток сезона Игору Тудору. Впрочем, известный итальянский журналист Николо Скира исключает такой вариант, о чём он написал на своей страничке в Twitter.

По данным Скиры, Андреа Пирло завершит сезон тренером «Ювентуса». Решение по его будущему «старая синьора» примет в зависимости от результата сезона.

На текущий момент «Ювентус» занимает четвёртое место в таблице Серии А, опережая пятый «Милан» лишь по дополнительным показателям.