Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​«Ювентус» не уволит Пирло до конца сезона

27 Апреля 2021, 17:37,

«Ювентус» не планирует увольнять Андреа Пирло в ближайшее время, несмотря на появившиеся слухи. Ранее в СМИ сообщалось, что туринский клуб может отправить молодого тренера в отставку уже после игры с «Удинезе» и доверить остаток сезона Игору Тудору. Впрочем, известный итальянский журналист Николо Скира исключает такой вариант, о чём он написал на своей страничке в Twitter.

По данным Скиры, Андреа Пирло завершит сезон тренером «Ювентуса». Решение по его будущему «старая синьора» примет в зависимости от результата сезона.

На текущий момент «Ювентус» занимает четвёртое место в таблице Серии А, опережая пятый «Милан» лишь по дополнительным показателям.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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