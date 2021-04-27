Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Ибрагимович возобновил тренировки

27 Апреля 2021, 16:40,

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович во вторник возобновил тренировки. Швед занимался с группой игроков, которые не играли в понедельник против «Лацио», сообщает MilanNews. Вероятно, Златан сможет вернуться на поле на выходных, когда «россонери» сыграют дома против «Беневенто».

Напомним, в понедельник «Милан» крупно проиграл в гостях у «Лацио» - 0:3. Этот результат повлёк за собой падение «россонери» со второго места в таблице Серии А на пятое.

В сезоне 2020/2021 Златан Ибрагимович сыграл за «Милан» двадцать пять матчей, в которых забил семнадцать голов и отдал три результативных паса на партнёров.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович
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