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​Киевское «Динамо» интересуется Буффоном

27 Апреля 2021, 16:31,

Джанлуиджи Буффону будет сложно остаться в «Ювентусе», но уходить на пенсию этим летом вратарь не планирует, о чём пишет Tuttosport.

По данным источника, ряд европейских клубов проявляют интерес к Буффону и готовы предложить заслуженному вратарю провести сезон с регулярной игровой практикой. В числе этих клубов находятся «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Спортинг» (Лиссабон), «Галатасарай» и «Динамо» (Киев).

В январе Джанлуиджи Буффон отпраздновал сорок третий день рождения. В этом сезоне он провёл двенадцать матчей за «Ювентус». В половине из этих игр Буффон сохранил свои владения в неприкосновенности.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Динамо Киев, Галатасарай, Спортинг Лиссабон, Джанлуиджи Буффон, Олимпиакос, Айнтрахт Франкфурт
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