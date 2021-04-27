​Киевское «Динамо» интересуется Буффоном

Джанлуиджи Буффону будет сложно остаться в «Ювентусе», но уходить на пенсию этим летом вратарь не планирует, о чём пишет Tuttosport.

По данным источника, ряд европейских клубов проявляют интерес к Буффону и готовы предложить заслуженному вратарю провести сезон с регулярной игровой практикой. В числе этих клубов находятся «Олимпиакос», «Айнтрахт», «Спортинг» (Лиссабон), «Галатасарай» и «Динамо» (Киев).

В январе Джанлуиджи Буффон отпраздновал сорок третий день рождения. В этом сезоне он провёл двенадцать матчей за «Ювентус». В половине из этих игр Буффон сохранил свои владения в неприкосновенности.