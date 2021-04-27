Роналду опубликовал пост в «Твиттере» после шквала критики

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду, которого критикуют за неудачную игру в последних поединках, опубликовал пост в своем твиттер-аккаунте.

«Успех приходит, когда мечты перевешивают ваши оправдания», - гласит сообщение 36-летнего португальского голеадора.

Напомним, что Криштиану не забивает с седьмого апреля. В нынешнем сезоне итальянской Серии А Роналду провел 29 поединков, записав на свой счет 25 забитых мячей и три результативные передачи.

Ранее сообщалось, что португалец может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «ПСЖ». Его контракт с «бьянконери» истекает летом 2022-го года.