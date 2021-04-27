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«Ювентус» может уволить Пирло после матча с «Удинезе»

27 Апреля 2021, 13:00,

Главный тренер туринского «Ювентуса» Андреа Пирло может быть уволен с занимаемой должности после поединка против «Удинезе». Об этом рапортует TuttoJuve.

Согласно информации источника, 41-летнего наставника отправят в отставку в том случае, если «старая синьора» потерпит неудачу в предстоящей встрече против «Удинезе». Поединок состоится в воскресенье, второго мая. Начало - 19:00 по московскому времени.

После 33-х туров чемпионата Италии туринский гранд имеет в своем активе 66 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Андреа Пирло
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Комментарии (1)
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0
Misha_diablo_football
27 Апреля 2021, 13:37

Уже поздно, превратили в бардак когда-то лучшею команду Италии и Европы...

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