Ди Ливио: «Роналду нужно усадить на скамейку, это может пойти ему на пользу»

Экс-футболист туринского «Ювентуса» Анджело ди Ливио прокомментировал неудачную игру португальского нападающего Криштиану Роналду в последних матчах.

«Мне кажется, его нужно усадить в запас и выпускать по ходу поединка. Тогда он, возможно, вернул бы остроту и решимость, которых ему не хватает в последнее время. Многие великие футболисты садились на скамейку. Думаю, это пойдет Криштиану на пользу», - приводит слова ди Ливио издание La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану сыграл 29 матчей, забил 25 голов и отдал три ассиста. Его контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2022-го года.