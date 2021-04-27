Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Ди Ливио: «Роналду нужно усадить на скамейку, это может пойти ему на пользу»

27 Апреля 2021, 09:20,

Экс-футболист туринского «Ювентуса» Анджело ди Ливио прокомментировал неудачную игру португальского нападающего Криштиану Роналду в последних матчах.

«Мне кажется, его нужно усадить в запас и выпускать по ходу поединка. Тогда он, возможно, вернул бы остроту и решимость, которых ему не хватает в последнее время. Многие великие футболисты садились на скамейку. Думаю, это пойдет Криштиану на пользу», - приводит слова ди Ливио издание La Gazzetta dello Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии Криштиану сыграл 29 матчей, забил 25 голов и отдал три ассиста. Его контракт с туринским клубом рассчитан до лета 2022-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду, Анджело Ди Ливио
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
27 Апреля 2021, 10:46

Многие великие футболисты садились на скамейку, но не истерички вроде Рона или Месси... Это только навредит командной атмосфере....

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
Абрамович отказался от Суперлиги Европы по указанию Кремля
Абрамович отказался от Суперлиги Европы по указанию Кремля


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола