Газизов рассказал, сколько «Спартак» мог заработать на трансфере Кокорина в «Рому»

Экс-гендиректор московского «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о сорвавшемся трансфере российского форварда Александра Кокорина в «Рому». В настоящий момент 30-летний нападающий защищает цвета «Фиорентины».

«Его в «Рому» можно было сразу продавать. Были предложения. Можно было продать чуть дороже. В районе 5-7 млн евро, но решено было дальше продолжать историю с Сашей», - поведал функционер в эфире телеканала «Россия24».

Напомним, что Кокорин перебрался в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. Сумма трансфера составила 4,5 миллиона евро. Стороны подписали долгосрочный трудовой договор, который рассчитан на 3,5 года.

В текущем сезоне чемпионата Италии Александр провел три матча, не отметившись результативными действиями.