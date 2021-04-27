Ибрагимович и Лукаку наказаны штрафом

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович и нападающий «Интера» Ромелу Лукаку заплатят штраф за стычку в поединке 1/4 финала Кубка Италии. Об этом информирует Football-Italia.

Согласно сведениям источника, шведского бомбардира обязали выплатить четыре тысячи евро, а бельгийский футболист заплатит три тысячи.

Напомним, что конфликт между Златаном и Ромелу вспыхнул в концовке первого тайма. Футболисты обменялись колкими высказываниями в адрес друг друга, за что судья наказал их желтыми карточками.

Ранее стало известно о продлении контракта между Ибрагимовичем и «россонери» на один сезон.