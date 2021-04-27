Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Итальянская пресса присоединились к критике Роналду

27 Апреля 2021, 08:25,

Итальянские журналисты критически высказываются о неудачной игре португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в последних матчах Серии А. Напомним, что безголевая серия 36-летнего форварда длится с седьмого апреля.

Журналисты издания Gazzetta dello Sport пишут, что такая неудачная серия является целым столетием для такого игрока, как Роналду. Corriere dello Sport заявляет, что Криштиану стал заметен в матче с «Фиорентиной» только после того, как допустил ошибку, из-за которой «Ювентус» едва не пропустил гол.

Ранее сообщалось, что болельщики «старой синьоры» также подвергли критике опытного голеадора, контракт которого истекает летом 2022-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Криштиану Роналду
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