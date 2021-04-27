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Роналду выбирает между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

27 Апреля 2021, 08:04,

36-летний форвард Криштиану Роналду планирует покинуть туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно, об этом информирует Tuttosport.

Источник сообщает, что португальский голеадор покинет «старую синьору», если команда по итогам сезона не выйдет в Лигу чемпионов. Криштиану рассматривает два варианта продолжения карьеры - французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». За манкунианцев он выступал на протяжении шести сезонов.

В текущем сезоне Серии А Роналду провел 29 поединков, забил 25 мячей и сделал три голевые передачи. Его трудовое соглашение с туринским грандом рассчитано до середины 2022-го года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Манчестер Юнайтед, ПСЖ, Криштиану Роналду
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