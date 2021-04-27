Роналду выбирает между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед»

36-летний форвард Криштиану Роналду планирует покинуть туринский «Ювентус» в летнее трансферное окно, об этом информирует Tuttosport.

Источник сообщает, что португальский голеадор покинет «старую синьору», если команда по итогам сезона не выйдет в Лигу чемпионов. Криштиану рассматривает два варианта продолжения карьеры - французский «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». За манкунианцев он выступал на протяжении шести сезонов.

В текущем сезоне Серии А Роналду провел 29 поединков, забил 25 мячей и сделал три голевые передачи. Его трудовое соглашение с туринским грандом рассчитано до середины 2022-го года.