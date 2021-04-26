Сын Пирло: «Я каждый день получаю сообщения с угрозами»

Николо Пирло, сын наставника «Юветнуса» Андреа Пирло, рассказал об угрозах в свой адрес.

«Я каждый день получаю сообщения с угрозами только из-за того, что являюсь сыном тренера, который не может угодить всем. Наверное, это моя «вина», и я заслуживаю угроз. Просто поставьте себя на мое место и попробуйте понять, что я чувствую», - написал Николо в «Инстаграме».

После тридцати трёх туров «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от «Аталанты», которая идёт второй, на два зачетных балла.

Напомним, что Пирло возглавил туринский клуб в июле 2020 года.