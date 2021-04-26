Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Сын Пирло: «Я каждый день получаю сообщения с угрозами»

26 Апреля 2021, 23:26,

Николо Пирло, сын наставника «Юветнуса» Андреа Пирло, рассказал об угрозах в свой адрес.

«Я каждый день получаю сообщения с угрозами только из-за того, что являюсь сыном тренера, который не может угодить всем. Наверное, это моя «вина», и я заслуживаю угроз. Просто поставьте себя на мое место и попробуйте понять, что я чувствую», - написал Николо в «Инстаграме».

После тридцати трёх туров «Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от «Аталанты», которая идёт второй, на два зачетных балла.

Напомним, что Пирло возглавил туринский клуб в июле 2020 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Андреа Пирло, Николо Пирло
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