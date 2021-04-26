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Аморузо: «Роналду мало улыбается, стоит разобраться в причинах этого»

26 Апреля 2021, 22:38,

Бывший футболист «Ювентуса» Никола Аморузо высказался о нападающем Криштиану Роналду.

«Как настоящий чемпион он хочет покорять всё новые и новые вершины, думаю, что Криштиану сможет приносить пользу своей команде даже в том случае, если не будет находиться в лучшей форме. Но сейчас я вижу, что Роналду мало улыбается, ему что-то не нравится. Думаю, что клубу стоит разобраться в причинах этого», - цитирует Аморузо La Gazzetta dello Sport.

36-летний Роналду сыграл тридцать девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать два гола и отдал четыре голевые передачи.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Никола Аморузо
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Комментарии (1)
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2
Alex1972
26 Апреля 2021, 22:58

В Марокко давно не был - вот и не улыбается.... Хе-хе...

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