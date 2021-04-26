Аморузо: «Роналду мало улыбается, стоит разобраться в причинах этого»

Бывший футболист «Ювентуса» Никола Аморузо высказался о нападающем Криштиану Роналду.

«Как настоящий чемпион он хочет покорять всё новые и новые вершины, думаю, что Криштиану сможет приносить пользу своей команде даже в том случае, если не будет находиться в лучшей форме. Но сейчас я вижу, что Роналду мало улыбается, ему что-то не нравится. Думаю, что клубу стоит разобраться в причинах этого», - цитирует Аморузо La Gazzetta dello Sport.

36-летний Роналду сыграл тридцать девять матчей за «Ювентус» во всех турнирах нынешнего сезона, забил тридцать два гола и отдал четыре голевые передачи.