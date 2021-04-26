УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича

На официальном сайте УЕФА в разделе дисциплинарных новостей появилась информация о старте расследования в отношении форварда «Милана» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.

Ибрагимович мог нарушить пункт дисциплинарного регламента, который запрещает футболистам иметь интересы в букмекерских конторах. Ранее в Швеции появилась информация о том, что Златан имеет долю в 10% в конторе Bethard.

Дополнительную информацию по этому делу УЕФА обещает сообщить позже.

Отметим, что Златан Ибрагимович в марте вернулся в сборную Швеции и рассчитывает выступить на чемпионате Европы.