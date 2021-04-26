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УЕФА начал расследование в отношении Ибрагимовича

26 Апреля 2021, 19:54,

На официальном сайте УЕФА в разделе дисциплинарных новостей появилась информация о старте расследования в отношении форварда «Милана» и сборной Швеции Златана Ибрагимовича.

Ибрагимович мог нарушить пункт дисциплинарного регламента, который запрещает футболистам иметь интересы в букмекерских конторах. Ранее в Швеции появилась информация о том, что Златан имеет долю в 10% в конторе Bethard.

Дополнительную информацию по этому делу УЕФА обещает сообщить позже.  

Отметим, что Златан Ибрагимович в марте вернулся в сборную Швеции и рассчитывает выступить на чемпионате Европы.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Златан Ибрагимович, Сборная Швеции
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Комментарии (1)
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Zenituwka
26 Апреля 2021, 20:44

Неправильно подана новость. Это Златан начал расследование в отношении УЕФА))))

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