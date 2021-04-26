Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Аллегри вернётся в «Ювентус»

26 Апреля 2021, 19:38,

Массимилиано Аллегри вернётся на должность главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщает TuttoJuve со ссылкой на журналиста La Repubblica Антонио Корбо, разместившего информацию в своей редакционной колонке.

По данным журналиста, Аллегри уже достиг договорённости с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Напомним, Массимилиано Аллегри покинул «Ювентус»  в 2019 году после пяти отработанных сезонов.

Добавим, что в настоящий момент «старую синьору» возглавляет Андреа Пирло. Команда занимает только четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Старая синьора» рискует финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
ARTUR
26 Апреля 2021, 20:33

Не ..., не верю что его возьмут , потому что нет вот этой главной фишки -- Криштиану одобряет . Так что не видать ему ЮВЕ , а если не язвить , то я бы послал Аньели вместе с Криштианами очень далеко и надолго .

0
Juve96
26 Апреля 2021, 20:31

Плохая новость - без ЛЧ, хорошая новость - дрыгнога свалит

0
beorn_n
26 Апреля 2021, 20:18

Если руководство не даст картбланш на нормальную работу как ее видит сам тренер, я говорю конкретно про избраных в составе которых запрещено трогать, то абсолютно ничего не поменяется ни при Максе ни при Гвардиоле ни при ком другом. Думаю никто из фанатов не будет против Макса. Так что новость хорошая если это правда.

0
Misha_diablo_football
26 Апреля 2021, 20:00

Самая хорошая новость для Ювентуса за последние 3-4 месяца...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола