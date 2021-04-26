​Аллегри вернётся в «Ювентус»

Массимилиано Аллегри вернётся на должность главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщает TuttoJuve со ссылкой на журналиста La Repubblica Антонио Корбо, разместившего информацию в своей редакционной колонке.

По данным журналиста, Аллегри уже достиг договорённости с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.

Напомним, Массимилиано Аллегри покинул «Ювентус» в 2019 году после пяти отработанных сезонов.

Добавим, что в настоящий момент «старую синьору» возглавляет Андреа Пирло. Команда занимает только четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Старая синьора» рискует финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов.