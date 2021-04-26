​Аллегри вернётся в «Ювентус»

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26 Апреля 2021, 19:38,
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Массимилиано Аллегри вернётся на должность главного тренера «Ювентуса». Об этом сообщает TuttoJuve со ссылкой на журналиста La Repubblica Антонио Корбо, разместившего информацию в своей редакционной колонке.
По данным журналиста, Аллегри уже достиг договорённости с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли.
Напомним, Массимилиано Аллегри покинул «Ювентус» в 2019 году после пяти отработанных сезонов.
Добавим, что в настоящий момент «старую синьору» возглавляет Андреа Пирло. Команда занимает только четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Старая синьора» рискует финишировать за пределами зоны Лиги чемпионов.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри
Не ..., не верю что его возьмут , потому что нет вот этой главной фишки -- Криштиану одобряет . Так что не видать ему ЮВЕ , а если не язвить , то я бы послал Аньели вместе с Криштианами очень далеко и надолго .
Плохая новость - без ЛЧ, хорошая новость - дрыгнога свалит
Если руководство не даст картбланш на нормальную работу как ее видит сам тренер, я говорю конкретно про избраных в составе которых запрещено трогать, то абсолютно ничего не поменяется ни при Максе ни при Гвардиоле ни при ком другом. Думаю никто из фанатов не будет против Макса. Так что новость хорошая если это правда.
Самая хорошая новость для Ювентуса за последние 3-4 месяца...