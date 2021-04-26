Сын Пирло получает угрозы

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26 Апреля 2021, 18:27,
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Сын Андреа Пирло по имени Николо получает угрозы в социальных сетях. Об этом он сообщил посредством своей странички в Instagram.
«У всего есть предел, и этот предел уже давно превышен. Каждый имеет право высказывать своё мнение, но в данном случае я виноват в том, что являюсь сыном тренера, который так или иначе кому-то не нравится. Поставьте себя на моё место, как бы вы себя чувствовали?» - написал Николо.
Сын Пирло приложил скриншот одной из угроз - некий человек в сообщении пожелал Николо умереть вместе с отцом.
Напомним, в воскресенье «Ювентус» разочаровал своих болельщиков гостевой ничьей с «Фиорентиной».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Николо Пирло