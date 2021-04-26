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Буффон открыл академию вратарей

26 Апреля 2021, 17:36,

Джанлуиджи Буффон открыл академию для обучения вратарей, чтобы передавать свой опыт начинающим футболистам и футболисткам. Об этом страж ворот «Ювентуса» сообщил в социальных сетях.

«Футбольная академия Буффона была создана, чтобы предложить мальчикам и девочкам в возрасте от восьми до шестнадцати лет узкоспециализированный курс, направленный на улучшение технических навыков тех, кто мечтает о футбольном будущем», - говорится в заявлении Буффона.

43-летний Джанлуиджи Буффон в этом сезоне провёл за «Ювентус» двенадцать матчей, в которых пропустил семь мячей.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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