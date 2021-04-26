Буффон открыл академию вратарей

Джанлуиджи Буффон открыл академию для обучения вратарей, чтобы передавать свой опыт начинающим футболистам и футболисткам. Об этом страж ворот «Ювентуса» сообщил в социальных сетях.

«Футбольная академия Буффона была создана, чтобы предложить мальчикам и девочкам в возрасте от восьми до шестнадцати лет узкоспециализированный курс, направленный на улучшение технических навыков тех, кто мечтает о футбольном будущем», - говорится в заявлении Буффона.

43-летний Джанлуиджи Буффон в этом сезоне провёл за «Ювентус» двенадцать матчей, в которых пропустил семь мячей.