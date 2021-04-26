Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Клубы будут исключать из Серии А за участие в Суперлиге

26 Апреля 2021, 16:38,

Федерация футбола Италии внесёт поправки в свой регламент. Согласно новому правилу, клубы, которые откажутся от турниров УЕФА, не смогут участвовать в Серии А. Информацию подтвердил возглавляющий итальянскую федерацию Габриэле Гравина.

«Те клубы, которые планируют участвовать в турнирах не под эгидой УЕФА или ФИФА, будут покидать наш чемпионат. Такое правило будет включено в реформу. Если в конце июня кто-то принимает решение играть в частном турнире, он покинет Серию А», - сказал Гравина SportItalia.

Новое правило является мерой по борьбе с Суперлигой и её возможными аналогами.  

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Суперлига Европы, Габриэле Гравина
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (6)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Misha_diablo_football
26 Апреля 2021, 18:11

А как же Ауди кап или другие спонсорские товарищеские турниры... Назревает громкое противостояние (во всех фронтах) футбольные функциоенры против Суперлиги...

0
beorn_n
26 Апреля 2021, 17:42

Пусть эти 12 президентов создадут еще 12 команд с названиями аля СуперРеал, СуперБарса и т.д и играют в своей суперлиге на здоровье).

0
Zenituwka
26 Апреля 2021, 17:07

Вот это верное решение. Я так же считаю, если и образовывать Суперлигу, то пускай это будет отдельный чемпионат.

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
0
ARTUR
26 Апреля 2021, 16:51

и еще за сборную Италии и дисквалификацией игроков , с возможностью вернутся в серию А , точно такие же поправки должны внести ВСЕ федерации футбола играющие под эгидой уефа .

0
Sergo
26 Апреля 2021, 16:43

Кому будет интересна серия без Ювентуса, Милана и Интера? Правильно, Гравине и сицилийцам!!!)))

0
Zenituwka
26 Апреля 2021, 17:10

Мне, как футбольному болельщику будет интереснее,если клубы суперлиги будут сконцентрированы только на Суперлиге. А национальные чемпионаты смогут вырастить новых грандом европейского футбола. По мне так этот вариант куда интереснее. И чтобы из суперлиги мог вылететь каждый клуб. Вылетевший возвращается в национальный чемпионат, а победивший идёт в Суперлигу. Было бы топ, но тут им надо договариваться с фифа и УЕФА что будет очень сложно сделать.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
Спорное удаление Ахметова, реабилитация Тедеско и уныние Олича: «Спартак» победил ЦСКА впервые за три дерби
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
«Фиорентина» отобрала очки у «Ювентуса»
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
Президент Суперлиги хочет сократить длительность футбольных матчей
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Интер» снова потерял очки, «Ювентус» разобрался с «Пармой», пропустив первым
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд
«Барселона» разгромила «Хетафе» в событийном матче, у Месси очередной рекорд


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 5000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 1000 Обзор Играть
7 Бонус: 10000 Обзор Играть
8 Бонус: 19500 Обзор Играть
9 Бонус: 500 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола