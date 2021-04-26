​Клубы будут исключать из Серии А за участие в Суперлиге

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26 Апреля 2021, 16:38,
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Федерация футбола Италии внесёт поправки в свой регламент. Согласно новому правилу, клубы, которые откажутся от турниров УЕФА, не смогут участвовать в Серии А. Информацию подтвердил возглавляющий итальянскую федерацию Габриэле Гравина.
«Те клубы, которые планируют участвовать в турнирах не под эгидой УЕФА или ФИФА, будут покидать наш чемпионат. Такое правило будет включено в реформу. Если в конце июня кто-то принимает решение играть в частном турнире, он покинет Серию А», - сказал Гравина SportItalia.
Новое правило является мерой по борьбе с Суперлигой и её возможными аналогами.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Суперлига Европы, Габриэле Гравина
А как же Ауди кап или другие спонсорские товарищеские турниры... Назревает громкое противостояние (во всех фронтах) футбольные функциоенры против Суперлиги...
Пусть эти 12 президентов создадут еще 12 команд с названиями аля СуперРеал, СуперБарса и т.д и играют в своей суперлиге на здоровье).
Вот это верное решение. Я так же считаю, если и образовывать Суперлигу, то пускай это будет отдельный чемпионат.
и еще за сборную Италии и дисквалификацией игроков , с возможностью вернутся в серию А , точно такие же поправки должны внести ВСЕ федерации футбола играющие под эгидой уефа .
Кому будет интересна серия без Ювентуса, Милана и Интера? Правильно, Гравине и сицилийцам!!!)))
Мне, как футбольному болельщику будет интереснее,если клубы суперлиги будут сконцентрированы только на Суперлиге. А национальные чемпионаты смогут вырастить новых грандом европейского футбола. По мне так этот вариант куда интереснее. И чтобы из суперлиги мог вылететь каждый клуб. Вылетевший возвращается в национальный чемпионат, а победивший идёт в Суперлигу. Было бы топ, но тут им надо договариваться с фифа и УЕФА что будет очень сложно сделать.