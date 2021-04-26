​Клубы будут исключать из Серии А за участие в Суперлиге

Федерация футбола Италии внесёт поправки в свой регламент. Согласно новому правилу, клубы, которые откажутся от турниров УЕФА, не смогут участвовать в Серии А. Информацию подтвердил возглавляющий итальянскую федерацию Габриэле Гравина.

«Те клубы, которые планируют участвовать в турнирах не под эгидой УЕФА или ФИФА, будут покидать наш чемпионат. Такое правило будет включено в реформу. Если в конце июня кто-то принимает решение играть в частном турнире, он покинет Серию А», - сказал Гравина SportItalia.

Новое правило является мерой по борьбе с Суперлигой и её возможными аналогами.