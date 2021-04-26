Сарри уже строит трансферные планы для «Ромы»

В ближайшее время Маурицио Сарри будет назначен главным тренером «Ромы». Как сообщает Il Corriere dello Sport, у 62-летнего тренера и римского клуба есть обоюдное желание начать совместную работу. Спортивный директор «волков» Тьягу Пинту на днях встретится с агентом Сарри, чтобы обсудить планы на будущее.

Отмечается, что Сарри уже строит некоторые трансферные планы для «Ромы». Тренер считает, что команда достаточно конкурентоспособна, и ей нужно всего лишь несколько новичков. Маурицио хочет усилить команду четырьмя футболистами, в том числе новым вратарём.

На текущий момент «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А.