Конте: «Хочу остаться в «Интере»

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26 Апреля 2021, 13:16,
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Наставник миланского «Интера» Антонио Конте ответил на вопрос о своем будущем в итальянском гранде.
«Хотел бы я остаться? Безусловно. Очень тяжело начинать работу с нуля. Надеюсь тренировать «Интер» на протяжении длительного времени. Буду рад и дальше работать над этим проектом», - приводит слова специалиста Calciomercato.
По итогам 33-х туров чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 79 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Миланский гранд опережает идущую второй «Аталанту» на 11 очков.
В следующем туре «Интер» на выезде встретится с «Кротоне». Поединок пройдет в субботу, первого мая.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Интер Милан, Антонио Конте
Оставайся, в след сезон интересно будет посмотреть, когда миланские боссы заставят тебя показать результаты в лч, как ты справишься). А то по умному слил все турниры кроме одного и рассказывает журналистам про дух победителя).