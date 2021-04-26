Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Конте: «Хочу остаться в «Интере»

26 Апреля 2021, 13:16,

Наставник миланского «Интера» Антонио Конте ответил на вопрос о своем будущем в итальянском гранде.

«Хотел бы я остаться? Безусловно. Очень тяжело начинать работу с нуля. Надеюсь тренировать «Интер» на протяжении длительного времени. Буду рад и дальше работать над этим проектом», - приводит слова специалиста Calciomercato.

По итогам 33-х туров чемпионата Италии «нерадзурри» набрали 79 баллов и занимают первое место в турнирной таблице. Миланский гранд опережает идущую второй «Аталанту» на 11 очков.

В следующем туре «Интер» на выезде встретится с «Кротоне». Поединок пройдет в субботу, первого мая.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Интер Милан, Антонио Конте
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Комментарии (1)
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beorn_n
26 Апреля 2021, 13:50

Оставайся, в след сезон интересно будет посмотреть, когда миланские боссы заставят тебя показать результаты в лч, как ты справишься). А то по умному слил все турниры кроме одного и рассказывает журналистам про дух победителя).

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