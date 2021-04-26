Гасперини - о Суперлиге: «Был уверен, что для «Аталанты» всё кончено»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о своих мыслях после того, как услышал новость о запуске Суперлиги Европы.

«Футбол любят болельщики по всему миру, каждый хочет играть и побеждать. Понимаю, что эти 12 клубов имеют огромную фан-базу, но если перекрыть нам воздух, «Аталанту» будет сложно спасти.

Я был уверен, что все кончено. Зачем бороться за выход в Лигу чемпионов, если там не будет испанских и английских грандов?», - приводит слова специалиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии бергамаски набрали 68 очков и занимают второе место в турнирной таблице.