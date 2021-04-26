Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гасперини - о Суперлиге: «Был уверен, что для «Аталанты» всё кончено»

26 Апреля 2021, 10:44,

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал о своих мыслях после того, как услышал новость о запуске Суперлиги Европы.

«Футбол любят болельщики по всему миру, каждый хочет играть и побеждать. Понимаю, что эти 12 клубов имеют огромную фан-базу, но если перекрыть нам воздух, «Аталанту» будет сложно спасти.

Я был уверен, что все кончено. Зачем бороться за выход в Лигу чемпионов, если там не будет испанских и английских грандов?», - приводит слова специалиста Football-Italia.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии бергамаски набрали 68 очков и занимают второе место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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