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Доннарумма покинет «Милан», клуб уже нашел ему замену

25 Апреля 2021, 17:45,

Голкипер Джанлуиджи Доннарумму покинет «Милан» по окончании сезона.

Как сообщил журналист Патрик Бергер в «Твиттере», итальянский футболист не смог договориться с клубом о продлении контракта, таким образом, Джанлуиджи покинет «Милан» на правах свободного агента. За ситуацией следит туринский «Ювентус». Стоит отметить, что «россонери» уже нашли замену Доннарумме, ею станет 25-летний голкипер «Лилля» Майк Меньян, сумма трансфера составит порядка пятнадцати миллионов евро, стороны уже пришли к соглашению.

Напомним, что 22-летний Доннарумма является воспитанником «Милана».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма, Трансферы футбола - лето 2021, Майк Меньян
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