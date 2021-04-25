​Дель Пьеро может стать президентом «Ювентуса»

Рухнувший проект Суперлиги может привести к отставке Андреа Аньелли с должности президента «Ювентуса». Сам Аньелли уходить с должности не намерен, но его двоюродный брат и генеральный директор Exor Джон Эллакан может отправить Андреа в отставку. Это может произойти двадцать седьмого мая, когда состоится следующее собрание акционеров, передаёт Il Messaggero.

По данным источника, следующим президентом «Ювентуса» может стать бывший нападающий команды Алессандро дель Пьеро.

Алессандро дель Пьеро играл за «Ювентус» с 1993 по 2012 год и стал настоящей легендой туринского клуба.