Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Директор «Ювентуса»: «Пирло останется, если попадём в Лигу чемпионов»

25 Апреля 2021, 16:12,

Перед игрой итальянского чемпионата против «Фиорентины» по традиции интервью итальянскому Sky дал спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи. Представитель руководства «старой синьоры» затронул вопрос будущего главного тренера команды Андреа Пирло.

По слухам, Пирло может лишиться своей должности, если «Ювентус» не выйдет в Лигу чемпионов.

- Мы даже не рассматриваем варианта без Лиги чемпионов. Мы сосредоточены только на своей работе для достижения целей, - сказал Паратичи.

- Означает ли это, что если «Ювентус» попадёт в Лигу чемпионов, Пирло обязательно останется?

- Да, конечно.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Пирло, Фабио Паратичи
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