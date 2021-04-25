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​«Милан» поставил ультиматум Доннарумме

25 Апреля 2021, 14:54,

«Милан» не будет увеличивать своё предложение голкиперу Джанлуиджи Доннарумме по новому контракту. Как сообщает Tuttosport, «россонери» предлагают футболисту повышение заработной платы с шести до восьми миллионов евро в год. Более выгодного предложения клуб делать не будет. Доннарумме было предоставлено время до завершения сезона (23 мая), чтобы он дал ответ.

Ранее Il Corriere dello Sport сообщала о том, что контракт с зарплатой в десять миллионов евро за сезон Доннарумме предлагает «Ювентус». Туринцы имеют возможность подписать 22-летнего вратаря летом как свободного агента.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Милан, Джанлуиджи Доннарумма
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