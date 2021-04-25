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«Интер» избежит санкций за выход из Суперлиги

25 Апреля 2021, 14:41,

«Интер» был одним из клубов, которые в начале этой недели объявили о создании Суперлиги. В скором времени многие клубы вышли из проекта, и «Интер» оказался в этом списке.

По некоторым данным, клубы, которые покинули проект, могут столкнуться с судебными разбирательствами за невыполнение обязательств. Возможно, именно по этой причине четыре клуба юридически ещё остаются членами Суперлиги. Это «Милан», «Ювентус», «Реал» и «Барселона».

В то же время La Repubblica сообщает о том, что «Интер» не столкнётся с санкциями за выход из Суперлиги, поскольку официально клуб не был включён в проект. «Интер» лишь заявил о своём желании участвовать в проекте, не успев получить одобрение кредиторов.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Джузеппе Маротта
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