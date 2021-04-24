​Мойзе Кин: «Был разочарован уходом из «Ювентуса»

Форвард Мойзе Кин, который выступает за «ПСЖ» на правах аренды, рассказал о своём переходе из «Ювентуса» в «Эвертон», случившемся два года назад.

«Честно говоря, я был немного разочарован уходом из «Ювентуса». Я вырос там и не знаю, где бы сейчас был, если бы не этот клуб. Потом я понял, что такова жизнь футболиста. Я смирился с уходом, но «Ювентус» всегда будет оставаться в моём сердце.

Вернуться в «Ювентус»? Я не знаю. Сейчас я думаю только о полуфинале Лиги чемпионов, а дальше посмотрим. Никто не знает, что будет завтра», - рассказал Кин в интервью La Gazzetta dello Sport.