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​Мойзе Кин: «Был разочарован уходом из «Ювентуса»

24 Апреля 2021, 23:36,

Форвард Мойзе Кин, который выступает за «ПСЖ» на правах аренды, рассказал о своём переходе из «Ювентуса» в «Эвертон», случившемся два года назад.

«Честно говоря, я был немного разочарован уходом из «Ювентуса». Я вырос там и не знаю, где бы сейчас был, если бы не этот клуб. Потом я понял, что такова жизнь футболиста. Я смирился с уходом, но «Ювентус» всегда будет оставаться в моём сердце.

Вернуться в «Ювентус»? Я не знаю. Сейчас я думаю только о полуфинале Лиги чемпионов, а дальше посмотрим. Никто не знает, что будет завтра», - рассказал Кин в интервью La Gazzetta dello Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, ПСЖ, Эвертон, Мойзе Кин
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