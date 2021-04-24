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Эвра назвал самую большую ошибку «Ювентуса»

24 Апреля 2021, 21:55,

Известный в прошлом французский футболист Патрис Эвра записал видеообращение для фанатов «Ювентуса» и опубликовал его на своей страничке в Instagram. Среди прочего, Эвра затронул тренерский вопрос в туринском клубе.

«Я желаю Андреа Пирло удачи. Он мой отличный друг, и я надеюсь, что он сможет оставаться в «Ювентусе» как можно дольше. Но я также должен сказать, что самой большой ошибкой «Ювентуса» было увольнение Массимилиано Аллегри. Он очень умный тренер, а фанаты его критиковали даже после выхода в финал Лиги чемпионов. Вы думали, что он миланец, но поверьте мне, он любил и до сих пор любит «Ювентус», - сказал Эвра.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Массимилиано Аллегри, Андреа Пирло, Патрис Эвра
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Комментарии (1)
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Tavadi
24 Апреля 2021, 22:32

да Патрис, так и есть, Аллегри золотыми буквами вписал своё имя в историю Ювентуса!

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