Эвра назвал самую большую ошибку «Ювентуса»

Известный в прошлом французский футболист Патрис Эвра записал видеообращение для фанатов «Ювентуса» и опубликовал его на своей страничке в Instagram. Среди прочего, Эвра затронул тренерский вопрос в туринском клубе.

«Я желаю Андреа Пирло удачи. Он мой отличный друг, и я надеюсь, что он сможет оставаться в «Ювентусе» как можно дольше. Но я также должен сказать, что самой большой ошибкой «Ювентуса» было увольнение Массимилиано Аллегри. Он очень умный тренер, а фанаты его критиковали даже после выхода в финал Лиги чемпионов. Вы думали, что он миланец, но поверьте мне, он любил и до сих пор любит «Ювентус», - сказал Эвра.