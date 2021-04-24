Данило: «Роналду очень злится, когда не забивает»

Защитник туринского «Ювентуса» Данило поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.

«Эмоциональность Криштиану? Таков Роналду, не вижу в этом ничего плохого. Таким он был в мадридском «Реале», в Турине он такой же. Ему нужны голы, чтобы ощущать себя счастливым. Он очень злится, когда не забивает. Но Криштиану знает, что командные успехи важнее личных», - приводит слова футболиста издание Football-Italia.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии 36-летний бомбардир провел 28 поединков, отметившись 25 забитыми мячами (пять - с пенальти) и тремя результативными передачами.