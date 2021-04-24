Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Данило: «Роналду очень злится, когда не забивает»

24 Апреля 2021, 13:07,

Защитник туринского «Ювентуса» Данило поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.

«Эмоциональность Криштиану? Таков Роналду, не вижу в этом ничего плохого. Таким он был в мадридском «Реале», в Турине он такой же. Ему нужны голы, чтобы ощущать себя счастливым. Он очень злится, когда не забивает. Но Криштиану знает, что командные успехи важнее личных», - приводит слова футболиста издание Football-Italia.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии 36-летний бомбардир провел 28 поединков, отметившись 25 забитыми мячами (пять - с пенальти) и тремя результативными передачами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Криштиану Роналду, Данило
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Комментарии (1)
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1
Alex1972
24 Апреля 2021, 13:44

Так для этого его и брали... Чтобы он злился и Юве пролетал мимо ЛЧ... И уже мимо СериАла... Ребята, вы на правильном пути!!!... Хе-хе...

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