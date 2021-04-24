«Ювентус» предлагает контракт Доннарумме

Страж ворот «Милана» Джанлуиджи Доннарумма находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». Согласно данным Corriere dello Sport, руководство «старой синьоры» подготовило трудовой договор для 22-летнего голкипера.

Согласно данным источника, «бьянконери» готовы подписать с вратарем долгосрочный контракт с заработной платой в размере десяти миллионов евро.

Напомним, что действующее соглашение Доннаруммы с «россонери» истекает летом 2021-го года. В миланском гранде он зарабатывает шесть миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Джанлуиджи сыграл 31 встречу и пропустил 35 голов.