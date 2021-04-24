«Ювентус» предлагает контракт Доннарумме

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24 Апреля 2021, 12:14,
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Страж ворот «Милана» Джанлуиджи Доннарумма находится в сфере интересов туринского «Ювентуса». Согласно данным Corriere dello Sport, руководство «старой синьоры» подготовило трудовой договор для 22-летнего голкипера.
Согласно данным источника, «бьянконери» готовы подписать с вратарем долгосрочный контракт с заработной платой в размере десяти миллионов евро.
Напомним, что действующее соглашение Доннаруммы с «россонери» истекает летом 2021-го года. В миланском гранде он зарабатывает шесть миллионов евро.
В текущем сезоне Серии А Джанлуиджи сыграл 31 встречу и пропустил 35 голов.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Джанлуиджи Доннарумма