Лунин: «В «Реале» будут рады возвращению Роналду»

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на новость о возможном возвращении в команду португальского форварда Криштиану Роналду.

«Эта информация раздувается журналистами, поэтому тяжело что-то сказать по этому поводу. В клубе все будут рады возвращению Роналду. Мне бы хотелось поиграть в одной команде с таким футболистом. Такой шанс выпадает раз в карьере», - приводит слова Лунина Youtube-канал BurBuzz.

Криштиану выступает за «старую синьору» с лета 2018-го года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022.

Ранее СМИ сообщали, что «Ювентус» намерен продать Роналду из-за высокой заработной платы.