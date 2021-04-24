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Лунин: «В «Реале» будут рады возвращению Роналду»

24 Апреля 2021, 11:57,

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин отреагировал на новость о возможном возвращении в команду португальского форварда Криштиану Роналду.

«Эта информация раздувается журналистами, поэтому тяжело что-то сказать по этому поводу. В клубе все будут рады возвращению Роналду. Мне бы хотелось поиграть в одной команде с таким футболистом. Такой шанс выпадает раз в карьере», - приводит слова Лунина Youtube-канал BurBuzz.

Криштиану выступает за «старую синьору» с лета 2018-го года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2021/2022.

Ранее СМИ сообщали, что «Ювентус» намерен продать Роналду из-за высокой заработной платы.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Реал Мадрид, Криштиану Роналду, Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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0
Alex1972
24 Апреля 2021, 12:25

Главное в стенку его тогда не ставь... Иначе замучаешься из ворот мячи доставать.... Хе-хе...

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