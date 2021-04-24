Сарри возглавит «Рому»

Итальянский специалист Маурицио Сарри, ранее поработавший в лондонском «Челси» и туринском «Ювентусе», продолжит карьеру у себя на родине.

Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, руководство «Ромы» практически согласовало с тренером контракт. Трудовое соглашение будет рассчитано на два года. Ожидается, что Сарри возглавит команду по окончании текущего сезона.

В настоящий момент римский коллектив тренирует португальский наставник Паулу Фонсека. Под его руководством «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. На счету «волков» 55 баллов после 32-х туров.