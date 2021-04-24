Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Сарри возглавит «Рому»

24 Апреля 2021, 10:36,

Итальянский специалист Маурицио Сарри, ранее поработавший в лондонском «Челси» и туринском «Ювентусе», продолжит карьеру у себя на родине.

Согласно сведениям журналиста Николо Скиры, руководство «Ромы» практически согласовало с тренером контракт. Трудовое соглашение будет рассчитано на два года. Ожидается, что Сарри возглавит команду по окончании текущего сезона.

В настоящий момент римский коллектив тренирует португальский наставник Паулу Фонсека. Под его руководством «Рома» занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. На счету «волков» 55 баллов после 32-х туров.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Маурицио Сарри
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