Дибала рассказал об интересе «Атлетико»

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал об интересе со стороны мадридского «Атлетико».

«Звонки из мадридского клуба действительно были. Но общались не со мной, а с моим представителем. Переговоры по возможному трансферу могут длиться от нескольких месяцев до полугода», - приводит слова аргентинского форварда AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 27-летний нападающий сыграл 15 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его контракт со «старой синьорой» истекает летом 2022-го года.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.