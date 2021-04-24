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Дибала рассказал об интересе «Атлетико»

24 Апреля 2021, 10:23,

Нападающий туринского «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал об интересе со стороны мадридского «Атлетико».

«Звонки из мадридского клуба действительно были. Но общались не со мной, а с моим представителем. Переговоры по возможному трансферу могут длиться от нескольких месяцев до полугода», - приводит слова аргентинского форварда AS.

В нынешнем сезоне чемпионата Италии 27-летний нападающий сыграл 15 поединков, отметившись тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его контракт со «старой синьорой» истекает летом 2022-го года.

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 60 миллионов евро.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Пауло Дибала
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