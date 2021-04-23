Дибала объяснил, что отличает хорошего футболиста от звездного

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала считает, что туринский клуб провалил сезон.

«Сезон нельзя назвать успешным, потому что «Интер» выиграет чемпионат, а мы привыкли побеждать. Да, понятно, что это особенный сезон, потому что мы поменяли тренера и многих игроков. Надеюсь, что в следующем году мы станем лучше.

Давление? Я всегда его чувствовал, с возрастом ничего не меняется. Самое главное – оставаться сильным морально, в этом и заключается разница между хорошим игроком и звездой. На меня всегда и везде оказывалось давление», - цитирует Дибалу Football Italia.

Контракт Дибалы с «Ювентусом» рассчитан до 30 июня 2022 года.