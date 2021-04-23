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«Ювентус» нацелился на Депая

23 Апреля 2021, 14:11,

Нападающий Мемфис Депай, выступающий в чемпионате Франции за «Лион», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом рапортует RMC Sport.

По данным источника, интерес к 27-летнему футболисту проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» может заполучить голландского игрока бесплатно, поскольку срок его контракта истекает грядущим летом.

Ранее сообщалось об интересе к Мемфису со стороны каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля».

В текущем сезоне Депай провел 33 поединка в рамках Лиги 1, записав на свой счет 18 забитых мячей и девять результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Мемфис Депай
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