«Ювентус» нацелился на Депая

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23 Апреля 2021, 14:11,
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Нападающий Мемфис Депай, выступающий в чемпионате Франции за «Лион», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом рапортует RMC Sport.
По данным источника, интерес к 27-летнему футболисту проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» может заполучить голландского игрока бесплатно, поскольку срок его контракта истекает грядущим летом.
Ранее сообщалось об интересе к Мемфису со стороны каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля».
В текущем сезоне Депай провел 33 поединка в рамках Лиги 1, записав на свой счет 18 забитых мячей и девять результативных передач.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Мемфис Депай