«Ювентус» нацелился на Депая

Нападающий Мемфис Депай, выступающий в чемпионате Франции за «Лион», имеет вариант продолжения карьеры в итальянской Серии А. Об этом рапортует RMC Sport.

По данным источника, интерес к 27-летнему футболисту проявляет туринский «Ювентус». «Старая синьора» может заполучить голландского игрока бесплатно, поскольку срок его контракта истекает грядущим летом.

Ранее сообщалось об интересе к Мемфису со стороны каталонской «Барселоны» и «Ливерпуля».

В текущем сезоне Депай провел 33 поединка в рамках Лиги 1, записав на свой счет 18 забитых мячей и девять результативных передач.