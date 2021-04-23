Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Шахтёр» предложил контракт тренеру из Серии А

23 Апреля 2021, 10:30,

Руководство донецкого «Шахтёра» ведет переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто де Дзерби, рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего аккаунта в «Твиттере».

По данным журналиста, украинский гранд сделал предложение 41-летнему специалисту. «Горняки» планируют подписать с де Дзерби трудовое соглашение на два года. Главным инициатором приглашения итальянца выступает спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна.

В настоящий момент донецкая команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. «Шахтёр» отстает от лидирующего «Динамо» на десять баллов. В данный момент команду тренирует португалец Луиш Каштру.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк, Роберто де Дзерби
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