«Шахтёр» предложил контракт тренеру из Серии А

Руководство донецкого «Шахтёра» ведет переговоры с главным тренером «Сассуоло» Роберто де Дзерби, рапортует инсайдер Николо Скира посредством своего аккаунта в «Твиттере».

По данным журналиста, украинский гранд сделал предложение 41-летнему специалисту. «Горняки» планируют подписать с де Дзерби трудовое соглашение на два года. Главным инициатором приглашения итальянца выступает спортивный директор «Шахтёра» Дарио Срна.

В настоящий момент донецкая команда занимает вторую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. «Шахтёр» отстает от лидирующего «Динамо» на десять баллов. В данный момент команду тренирует португалец Луиш Каштру.