Липпи может занять пост президента «Ювентуса»

|
23 Апреля 2021, 09:57,
|
|
Известный итальянский тренер Марчело Липпи может трудоустроиться в туринском «Ювентусе», об этом рапортует издание La Gazzetta dello Sport.
Согласно информации источника, в ближайшем будущем Андреа Аньелли может покинуть пост президента «старой синьоры» из-за провалившегося проекта Суперлиги Европы. Освободившееся место может занять Липпи, ранее тренировавший туринский коллектив.
После 32-х туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 65 баллов и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Следующий поединок «старая синьора» проведет на выезде против «Фиорентины».
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Марчелло Липпи
Достойнейшая кандидатура, соответствующая статусу гранда итальянского футбола. Полностью заслуженное назначение было бы.