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Липпи может занять пост президента «Ювентуса»

23 Апреля 2021, 09:57,

Известный итальянский тренер Марчело Липпи может трудоустроиться в туринском «Ювентусе», об этом рапортует издание La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, в ближайшем будущем Андреа Аньелли может покинуть пост президента «старой синьоры» из-за провалившегося проекта Суперлиги Европы. Освободившееся место может занять Липпи, ранее тренировавший туринский коллектив.

После 32-х туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 65 баллов и занимает четвертую строчку в турнирной таблице. Следующий поединок «старая синьора» проведет на выезде против «Фиорентины».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Марчелло Липпи
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Комментарии (1)
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2
Super fanat
23 Апреля 2021, 09:59

Достойнейшая кандидатура, соответствующая статусу гранда итальянского футбола. Полностью заслуженное назначение было бы.

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