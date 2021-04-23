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«Ювентус» определился с главной трансферной целью

23 Апреля 2021, 08:33,

Боссы туринского «Ювентуса» определились с приоритетной целью на летнее трансферное окно. Как сообщает издание Calciomercato, «старая синьора» нацелена на подписание полузащитника Мануэля Локателли, выступающего в Серии А за «Сассуоло».

В борьбе за игрока «Ювентусу» придется столкнуться с конкуренцией со стороны английских топ-клубов - «Манчестер Сити» и «Арсенала».

Мануэль защищает цвета «Сассуоло» с 2018-го года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2023-го года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 35 миллионов евро.

В текущем сезоне Серии А Локателли провел 28 матчей, забил три гола и отдал результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Мануэль Локателли
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